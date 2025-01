Strażnicy Bałtyku. Odpowiedź NATO na dywersję Rosjan

Dowództwo Morskie Sojuszu (MARCOM) pod kierownictwem Dowództwa Sił Połączonych Brunssum (JFCBS) będzie odgrywać centralną rolę w koordynowaniu trwałych operacji obecności w całym regionie. Państwa NATO utrzymują stałą obecność na Morzu Bałtyckim, prowadząc regularne patrole i wspólne ćwiczenia w celu zwiększenia gotowości.

Do pełnienia misji Baltic Sentry oddelegowano okręty ze Stałej Grupy Morskiej NATO 1 (SNMG1) i Stałej Grupy Przeciwminowej NATO 1 (SNMCMG1), które będą współpracować z innymi patrolowymi Sojuszu działającymi pod MARCOM i wsparciem krajowym.

Ponadto w misji będzie uczestniczyć nowe Centrum Morskie NATO ds. Bezpieczeństwa Krytycznej Infrastruktury Podmorskiej (NMCSCUI) w MARCOM, które osiągnęło wstępną gotowość operacyjną w maju 2024 roku gotowość operacyjną. Będzie ono pomagać sojusznikom NATO w podejmowaniu decyzji i koordynowaniu działań związanych z ochroną i reagowaniem na zagrożenia dla podmorskiej infrastruktury krytycznej.

Morze Bałtyckie jest ważnym węzłem handlu i tranzytu energii łączącym wiele państw NATO. Morze Bałtyckie służy jako kanał dostaw energii, gazu ziemnego i ropy naftowej, czy po jego dnie biegną kluczowe podwodne kable zapewniające łączność pomiędzy wieloma państwami. Wraz ze wzrostem zależności od podmorskich kabli i rurociągów, ochrona tej krytycznej infrastruktury jest dla NATO stałym priorytetem.

Okręty NATO pilnujące Bałtyku

Natowskie okręty oddelegowane do misji Baltic Sentry to holenderska fregata HNLMS Tromp (F803) w przypadku grupy SNMG1 oraz jednostka hydrograficzna HNLMS Luymes (A803) wraz z niemieckim trałem przeciwminowym FGS Datteln M1068.

Fregata HNLMS Tromp (F803) wprowadzona do służby w 2003 roku jest okrętem o wyporności 6,050 tys. ton wyposażony w bogaty zestaw sensorów poczynając od radarów po głowice optoelektroniczne działające w podczerwieni oraz wbudowany w kadłub sonar.

Do tego dochodzi dość silne uzbrojenie obejmujące armatę morską Leonardo (dawniej Otobreda) 127/54 Compact zdolną do rażenia celów na dystansie do 30 km dla zwykłej amunicji lub nawet do 100 km dla kierowanych podkalibrowych pocisków Vulcano. Ponadto fregata jest wyposażona w 40 komór pionowych wyrzutni Mk 41 mieszczących po 32 pociski przeciwlotnicze SM-2 lub RIM-162 ESSM i osiem przeciwokrętowych A/R/UGM-84 Harpoon. Do tego dochodzą 2 wyrzutnie torped kal. 533 mm, 1/2 systemy samoobrony Goalkeeper CIWS oparte o siedmiolufowe działka kal. 30 mm oraz lądowisko na śmigłowiec NH90 NFH wyposażony w sprzęt to lokalizowana i zwalczania okrętów podwodnych.

Mniej imponujące uzbrojenie mają okręty hydrograficzne typu HNLMS Luymes (A803) także wprowadzone do służby w 2003 roku. Do samoobrony mają w zasadzie parę wielkokalibrowych karabinów maszynowych Browning M2, ale za to dysponują bogatym zestawem różnych senesów czy sprzętem dla płetwonurków i robotami do badania dna mórz i oceanów zapewniających transmisję informacji w czasie rzeczywistym.

Najstarsza jednostka to niemiecki okręt FGS Datteln M1068 wprowadzony do służby w 1994 roku. Jest to okręt uzbrojony w armatę Bofors 40 mm/L70, dwie wyrzutnie FIM-92 Stinger oraz dwa roboty Pinguin B3. Są to roboty o długości 3,5 m i masie 1000 kg zdolne do pracy na głębokości 200 m.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski