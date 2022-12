Demonstracja potęgi NATO na Bałtyku

Okręty wojenne z 12 państw NATO dołączyły do fińskiej marynarki wojennej w czasie ćwiczeń pod kryptonimem Freezing Winds. Przeprowadzone na Bałtyku manewry były okazją do zaprezentowania interoperacyjności fińskiej floty z okrętami państw sojuszu, do którego Finlandia niedługo dołączy. Ponadto była to też demonstracja potencjału morskiego NATO do szybkiej dyslokacji silnego bojowego zespołu okrętów w razie zagrożenia ze strony Rosji.