Wtorek 5 grudnia to kolejny dzień, kiedy będziemy mieli okazję obserwować przeloty satelitów Starlink firmy SpaceX , należącej do Elona Muska. We wtorek nad Polską przeleci aż 21 satelitów Starlink. Jeśli pogoda dopisze, czyli nie będzie zbyt wielu chmur, powinny być one dobrze widoczne nad naszym krajem.

Jak informuje redakcja serwisu Nocne Niebo, wtorek 5 grudnia 2023 r. to 14. Dzień przelotów satelitów Starlink z ostatniej serii. Oznacza to, że za dwa lub trzy dni przestaną być one widoczne nad Polską. Nie oznacza to, że nie będzie więcej okazji do obserwacji kosmicznych pociągów, ale możliwe, że będziemy musieli na to chwilę poczekać.