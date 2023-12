Zakupy Amazona w SpaceX. Nabytki posłużą w projekcie Kuiper

Ze względu na to, że Projekt Kuiper ma stanowić konkurencję dla Starlinka, ruch Amazona jest dla opinii publicznej sporym zaskoczeniem. Na razie zakupiono trzy starty Falcona 9, choć niewykluczone, że ostatecznie zakupione zostanie więcej. Decyzja o wykorzystaniu rakiet firmy Elona Muska, a nie tych, które tworzy Blue Origin (należąca do ojca Amazona - Jeffa Bezosa) została podjęta przez akcjonariuszy na początku bieżącego roku. Doprowadziło to do cofnięcia gigantycznego zamówienia w firmie Bezosa, ze względu na oskarżenie, że oferta SpaceX jest ignorowana z powodu sporu pomiędzy miliarderami.