Niezwykły pokaz nad Polską. Jasny obiekt zbliży się do Starlinków

W niedzielę, 3 grudnia 2023 r. satelity Starlink pojawią się nad Polską wczesnym wieczorem. Jak informuje serwis Nocne Niebo, będą to obiekty z serii G7-7. Są to te same 22 satelity, które obserwować możemy od 20 listopada, ale tym razem ich pokaz uświetni inny świetlisty obiekt.