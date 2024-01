Starlinki na niebie. Oprócz nich zobaczymy jeszcze jeden obiekt

Wtorek 23 stycznia 2024 r. będzie kolejną okazją do obserwacji przelotu satelitów Starlink nad Polską. Wystrzeliwane przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX obiekty tworzą na niebie swoisty pociąg, który można obserwować gołym okiem. Jeśli tylko dopisze pogoda, możliwe, że wtorkowy wieczór uda się zakończyć udaną obserwacją przelotu.

Jak czytamy w artykule opublikowanym na stronie internetowej nocneniebo.pl, satelity Starlink przelecą nad Polską we wtorek 23 stycznia 2024 r. o godz. 18:32. Satelity pojawią się na zachodnim niebie i będą wędrować w kierunku wschodnim. Przelot satelitów z grupy G7-10 będzie widoczny tylko do połowy nieboskłonu, a na wschodzie kraju nawet krócej. Jednocześnie będzie to całkiem długi przelot – czas od pojawienia się pierwszej, do zniknięcia ostatniej satelity, ma wynosić 11 minut.