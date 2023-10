NASA martwi się o deorbitację ISS. Brak właściwego planu może doprowadzić do katastrofy

Serwis Space Policy Online zwrócił uwagę na ustalenia Panelu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Lotniczego NASA (ang. NASA Aerospace Safety Advisory Panel) odnoszące się do przyszłości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej . Organ od dawna nalega, aby NASA zapewniła możliwość deorbitacji ISS w Stanach Zjednoczonych. Podkreśla też, że konieczna jest budowa specjalnego holownika, pozwalającego na przeprowadzenie deorbitacji w bezpieczny sposób.

Jak zaznacza Space Policy Online, NASA zwróciła się już do władz "o pierwszą transzę finansowania w roku finansowym 2024", ale nie wiadomo, czy środki na ten projekt zostaną przyznane. Przewodnicząca NASA Aerospace Safety Advisory Panel, Patricia Sanders jest zdania, że nie można pozwolić na niekontrolowaną deorbitację ISS. Jak zaznaczyła, jest ona zbyt duża oraz masywna i "stwarzałaby ogromne zagrożenie dla populacji na dużym obszarze Ziemi".

Podniebne laboratorium o masie ok. 420 ton, składające się z wielu modułów, to według serwisu największy obiekt kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano. Pozostawienie go bez kontroli mogłoby mieć naprawdę poważne konsekwencje. Już wcześniej ponowne wejście na orbitę mniejszych obiektów, jak np. chińskiej rakiety Long March 5B o masie "zaledwie" 23 tony budziło spore obawy ekspertów. Zwłaszcza że nikt nie wiedział, gdzie spadną jej szczątki i jaka część rakiety ulegnie spaleniu w atmosferze.