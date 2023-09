Kosmiczne trio nad Polską. Taki widok to rzadkość

Zorze na fotografiach można było uwiecznić między godz. 20.30 a godz. 21.00 – niestety widoczna była tylko na fotografiach. Nie jest to częsty widok w naszym regionie. Dużo piękniejszą i widoczną gołym okiem można było zaobserwować 23 kwietnia, kiedy niebo wybuchło zielono-czerwonymi kolorami. Niemniej, jednak zorza polarna nie jest częstym zjawiskiem w naszym regionie

Niedługo po tym, jak zorza osłabła na niebie pojawił się tzw. kosmiczny pociąg Elona Muska, czyli satelity telekomunikacyjne Starlink. Ich przeloty przy dobrych warunkach pogodowych potrafią być imponującym spektaklem. Co ciekawe, chwilę przed przelotami Starlinków na niebie nad województwem świętokrzyskim można było zauważyć coś, co Kamil Garstka opisał jako "błysk podobny do meteoru".