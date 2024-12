Jak pisze ukraiński portal Defence Express specjalizujący się w tematyce militarnej, "siły wroga uzyskują dostęp do najnowocześniejszego pojazdu opancerzonego z zaawansowanymi systemami celowania". Jednocześnie zaznacza się, że Rosjanie nie zamierzają niszczyć tego zdobytego sprzętu. Został on już przekazany w ręce inżynierów, którzy będą mieli za zadanie ujawnienie jak największej dawki informacji na temat wozu z NATO.

Nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Obydwie strony trwającego konfliktu systematycznie prowadzą takie działania. Rosjanie najcenniejszy ze zdobywanych sprzętów NATO przetransportowują nawet do swoich zakładów zbrojeniowych. Taki los spotkał np. niemiecki czołg Leopard 2A6, który trafił do zakładów Uralwagonzawod. Lista łupów Rosjan obejmuje też m.in. bojowy woź piechoty CV90 ze Szwecji, czyli sprzęt z tej samej kategorii co M2A2 Bradley.