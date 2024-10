Rosjanie zdobyli Leoparda 2A6. Takiej reakcji Niemiec się nie spodziewali

Defense News nie udało się dowiedzieć, czy w czołgach Leopard 2A6 przekazanych Ukrainie znajdują się szczególnie wrażliwe niemieckie technologie, czy też zostały one zmodyfikowane przed wysłaniem do Ukrainy (wiadomo, że np. Amerykanie uczynili tak z czołgami Abrams ).

Leopard 2A6 to czołg, który był produkowany na początku XXI wieku. W porównaniu do poprzedników wyróżnia się głównie wzmocnionym pancerzem oraz dłuższą armatą (Rheinmetall Rh-120 L/55), a także lepszą optoelektroniką i możliwością działania załogi w trybie hunter-killer. To maszyna ważąca ok. 60 ton, która może poruszać się z prędkością do ok. 70 km/h.