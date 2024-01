Spłonął jak zapałka. Ukraińcy odnotowali kolejny sukces

Rosyjskie Su-34 to maszyny, które w ostatnich miesiącach stanowiły – i stanowią nadal – jedne z podstawowych narzędzi do wywierania presji na armię ukraińską i zdobywanie przewagi w powietrzu. W samym grudniu 2023 r. Federacja Rosyjska musiała jednak pogodzić się ze stratą kilku samolotów tego typu.

Mimo wszelkich prób, Rosjanie do strat po swojej stronie dopisują kolejny Su-34 ze stale kurczącej się listy gotowych do ataku bombowców frontowych. Ostatnia maszyna została zniszczona na lotnisku w Czelabińsku . Samolot spłonął na skutek operacji przeprowadzonej przez ukraiński wywiad wojskowy.

Wspomniane samoloty stanowią ważny element rosyjskiej armii z uwagi na to, że są to stosunkowo nowe konstrukcje. Najnowsze wersje Su-34 są produkowane od 2011 r. i zostały stworzone, by pełnić funkcje samolotu myśliwsko-bojowego z możliwością prowadzenia rozpoznania oraz szturmu.

To iście uniwersalna maszyna, która dysponuje dwoma silnikami turboodrzutowymi AŁ-31F M1, które generują ponad 132 kN ciągu każdy (z dopaleniem) i rozpędzają samolot do prędkości 1,9 tys. km/h. Maksymalny zasięg Su-34 to natomiast 4 tys. km. Na tę odległość rosyjski bombowiec frontowy może przenosić uzbrojenie o łącznej wadze nawet 8 t. Masa własna samolotu wynosi z kolei ok. 17,5 t, a startowa przekracza niewiele ponad 38 t.