"Skoszą Rosjan równo z trawą". Zmierzają na front z dalekiego kraju

Hiszpania nie jest krajem, o którym w kontekście pomocy Ukrainie mówi się najwięcej, ale systematycznie dostarcza do tego kraju broń, także ofensywną. W kwietniu informowaliśmy o wysyłce sześciu czołgów Leopard 2A4 . Właśnie wtedy zapewniono, że cztery kolejne trafią do ukraińskiej armii po niezbędnej modernizacji w hiszpańskich zakładach obronnych w Sewilli. Udało się ją przeprowadzić, w związku z czym sprzęt może trafić na front.

Chociaż jest już dość wiekowym sprzętem dysponuje dość dobrym systemem kierowania ogniem i automatycznym systemem przeciwpożarowym. Niestety jednocześnie stosunkowo słabym pancerzem (na tle nowszych jednostek). Waży ok. 55 ton i przy silniku o mocy 1500 KM pozwala załodze poruszać się z maksymalną prędkością ok. 70 km/h na drogach oraz ok. 55 km/h w terenie.

Transportery opancerzone M113 to amerykańskie pojazdy pamiętające wojnę w Wietnamie. Z pewnych względów okazuje się to atutem. Jak zauważył w swoim tekście Przemysław Juraszek, Ukraińcy cenią sobie możliwość bardzo prostych napraw tego sprzętu. Ze względu na liczne podobieństwa z miejscowymi kombajnami do zboża do M113 przylgnęła już nawet łatka "kombajnów zbożowych koszących wrogów".