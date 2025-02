Składy broni w Europie świecą pustkami. Prezes Rheinmetall bije na alarm

Rheinmetall to koncern, który jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc ukraińskiej armii. Wynika to z kilku istotnych kwestii. Rheinmetall to jeden z największych niemieckich producentów amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm, która jest nieoceniona dla Ukraińców wykorzystujących takie pociski w licznych systemach artyleryjskich, jakie trafiły na front w ramach wsparcia z NATO.

Rheinmetall odpowiada też za naprawy i konserwacje różnego rodzaju sprzętu, jaki kraje europejskie znalazły w swoich magazynach i zdecydowały się przekazać Ukrainie. Chodzi m.in. o czołgi Leopard 1A5 i Leopard 2A4, a także bojowe wozy piechoty czy transportery.

Rheinmetall bardzo istotny dla ukraińskiej armii

Poza tym, w styczniu br. to właśnie firma Rheinmetall dostarczyła do Ukrainy pierwszy nowoczesny bojowy wóz piechoty KF41 Lynx i jest jedną z zachodnich firm zbrojeniowych, które zdecydowały się na otwieranie zakładów na terenie Ukrainy -zajmujących się nie tylko konserwacją, ale też produkcją broni. Jak informował Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech, niemieckie plany przewidują produkcję w Ukrainie nie tylko KF41 Lynx, ale też kołowego transportera opancerzonego TPz 1 Fuchs.

O roli Rheinmetall w kontekście zbrojenia Ukrainy mogą świadczyć zyski koncernu. W 2021 r. wyniosły one ok. 5,7 mld euro. W kolejnych latach, czyli po agresji Rosji, sięgały już od 30 do 40 mld euro.

Składy broni w Europie opustoszały

W rozmowie z Financial Times Armin Papperger zauważył jednak, że magazyny broni w Europie są już prawie puste i właśnie dlatego kraje ze Starego kontynentu znalazły się na marginesie negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Jego zdaniem nikt nie liczy się bowiem ze zdaniem słabych.

- Jeśli nie inwestujesz, nie jesteś silny i traktują cię wtedy jak dzieci - powiedział Armin Papperger.

W ocenie prezesa Rheinmetall przez lata władzom krajów europejskich było na rękę wydawać bardzo niewiele na zbrojenia (w niektórych przypadkach nawet tylko jeden proc. PKB). Doprowadziło to jednak do ogromnych zaniedbań, których nie da się wyeliminować w krókim czasie.

Duże różnice w podejściu państw NATO do obronności

Financial Times zauważył, że w latach 2021-2024 państwa członkowskie Unii Europejskiej zwiększyły wydatki na zbrojenia o ok. 30 proc. - do 1,9 proc. PKB całej UE. To wciąż znacznie poniżej oczekiwań NATO, a zwłaszcza Donalda Trumpa, który chciałby od państw Sojuszu wydawania nawet 5 proc. na obronność.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski