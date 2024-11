KF41 Lynx dla Ukrainy. Pierwsze pojazdy jeszcze w bieżącym roku

Do mozaiki sprzętu eksploatowanego przez ukraińską armię dołączy niebawem niemiecki KF41 Lynx . Potwierdził to w jednym z wywiadów prezes koncernu Rheinmetall Armin Papperger. Pierwsza transza przekazanych Ukrainie pojazdów tego typu będzie liczyła 10 egzemplarzy, ale docelowe zapotrzebowanie Ukrainy jest oceniane na 3000 pojazdów tej klasy.

KF41 będzie najnowocześniejszym bojowym wozem piechoty w ukraińskiej armii. W przeciwieństwie do większości przekazywanego Ukrainie sprzętu, niemiecki bojowy wóz piechoty to pojazd nowy, dopiero wchodzący do uzbrojenia – kupiły go m.in. Węgry, a Lynx wraz z czołgiem KF51 Panther mają zostać zamówione przez Włochy.