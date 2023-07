Sąsiad Ukrainy wyda majątek na myśliwce. Mocarstwo daje zielone światło

Rumunia długo bazowała na radzieckich MiG-21, ale w końcu zdecydowała się od nich odejść. Aktualnie posiada 17 myśliwców F-16. Wkrótce będzie ich znacznie więcej. Na początku czerwca podpisana została umowa na zakup 32 myśliwców F-16 z Norwegii za ok. 388 mln euro . Stało się to możliwe po zgodzie, jaką wydały Stany Zjednoczone.

Teraz mocarstwo przychylenie odpowiedziało na kolejną prośbę rumuńskich władz. W efekcie Bukareszt nabędzie też rozbudowany pakiet sprzętu pozwalający na modernizację tych myśliwców. Szacowana wartość sprzętu, jaki zostanie przekazany przez firmę Lockheed Martin produkującą F-16 (oraz jej partnerów) wynosi ok. 105 mln dolarów .

F-16 to wielozadaniowy myśliwiec wyprodukowany łącznie w ponad 4,5 tys. egzemplarzy i do dziś użytkowany przez armie z całego świata. To najpopularniejszy samolot bojowy na świecie.