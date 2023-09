Zdecydowali. Będą mieli znacznie potężniejsze wozy bojowe

Pojazdy dostarczone bezpośrednio z Niemiec będą uzbrojone w bezzałogową wieżę Rheinmetall Lance 30 mm z armatą Mauser MK30-2/ABM kal. 30 mm i karabinem maszynowym kal. 7,62 mm. Dowódca dysponuje panoramicznym przyrządem obserwacyjnym, co umożliwia wykrywanie i zwalczanie celów w trybie hunter-killer. Docelowo wozy produkowane w Australii będą uzbrojone w bezzałogowe wieże R400S Mark 2 D-HD produkowane przez australijską firmę Electro Optic Systems. Mogą być one wyposażone w armatę M230LG kal. 30 mm i wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Zamówione przez Australię pociski Spike LR2 będą produkowane lokalnie przez Varley Rafael Australia – spółkę joint-venture The Varley Group i Rafaela. Pierwsze pociski mają być dostarczone w przyszłym roku. Pozyskanie licencji na produkcję pocisków Spike LR 2 jest elementem rządowego programu Guided Weapons and Explosive Ordnance (GWEO) Enterprise mającego na celu wciągnięcie do współpracy zagranicznych producentów uzbrojenia w celu uruchomienia lokalnej produkcji licencyjnej, co nie tylko zwiększyłoby bezpieczeństwo militarne Australii, ale też przysłużyłoby się jej gospodarce.