Australijskie myśliwce dla Ukrainy? Sytuacja jest gorsza niż sądzono

Ukraina czyni starania o pozyskanie australijskich myśliwców F/A-18 Hornet. Chociaż wydaje się mieć na to coraz większe szanse, ilość egzemplarzy branych pod uwagę w kontekście tej transakcji właśnie została mocno zredukowana.

Na początku czerwca do Internetu trafiły pierwsze informacje na temat możliwości pojawienia się australijskich myśliwców F/A-18 Hornet w Ukrainie. Niespełna dwa tygodnie później Wasyl Miroszniczenko, ambasador Ukrainy w Australii, potwierdził, że podjęto odpowiednie rozmowy w sprawie nabycia 41 myśliwców F/A-18 Hornet, które zostały wycofane ze służby w australijskich siłach powietrznych w 2021 r. Teraz dziennikarze Australian Financial Review twierdzą, że do Ukrainy może trafić 14 australijskich samolotów.

Australijskie F/A-18 Hornet jednak nie w idealnym stanie

Dziennikarzom Australian Financial Review udało im się uzyskać wyłączny dostęp do raportu o stanie 41 myśliwców F/A-18 Hornet branych pod uwagę jako potencjalnie wzmocnienie Ukrainy. Wynika z niego, że z 41 samolotów tylko 14 sztuk nadaje się do ewentualnego transferu na Ukrainę - 11 jednomiejscowych oraz 3 dwumiejscowe.

Znaczące ograniczenie ilości myśliwców, które mogłyby pomóc w walkach z Rosją nie wynika ze złej woli australijskich władz. Chodzi tutaj o stan techniczny, który tylko w przypadku wspomnianych 14 egzemplarzy jest "zadowalający".

Mają one za sobą ok. 3 tys. godzin lotów, są w związku z tym w połowie deklarowanej przez producenta żywotności. Przynajmniej w kontekście eksploatacji, ponieważ użyteczność tego typu maszyn latających ogranicza również ich wiek. Wedle omawianego raportu, 14 australijskich F/A-18 Hornet może służyć jeszcze przez ok. dwa lata.

Problem może być brak części zamiennych do F/A-18 Hornet

Na łamach Australian Financial Review zauważono też, że problematyczny może okazać się brak odpowiednich części zamiennych. Australia już od kilku lat nie zaprząta sobie tym głowy, ponieważ skupiła się na myśliwcach F-35A. Ukraina musiałaby w związku z tym szukać wsparcia gdzie indziej.

Wycofane ze służby F/A-18 Hornet planowano najpierw sprzedać, a później zezłomować. Pomysł przekazania ich Ukrainie zrodził się w ostatniej chwili.

Myśliwiec F/A-18 Hornet. Co potrafi?

F/A-18 Hornet to myśliwiec wielozadaniowy o rozpiętości skrzydeł 12,3 m i wadze ponad 11 t. Producent zastosował w nim dwa silnikami, które pozwalają osiągać prędkość do 1,8 Ma (2200 km/h). Jednocześnie pilot (piloci) może operować na pułapie maksymalnym 15 tys. m. Co istotne, przy pomocy F/A-18 Hornet możliwe jest prowadzenie działań w każdych warunkach atmosferycznych.

Inny duży atut F/A-18 Hornet to łatwa wymiana uzbrojenia podwieszanego i możliwość stosowania szerokiego wachlarza broni. Australijskie F/A-18 Hornet mogą przenosić zarówno starsze, jak i nowsze pociski rakietowe, w tym AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, AIM-7 Sparrow określane pogromcą MiG-ów, a także bomby Paveway i JDAM-ER czy pociski przeciwokrętowe Harpoon. W kontekście licznych dostaw amunicji na Ukrainę z różnych państw ta cecha F/A-18 Hornet mogłaby być niezwykle istotna.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski