Trzy kontrakty na tureckie bezzałogowe statki powietrze Anka

Informacje na temat sygnowanych są nader skąpe. Wiadomo, że Indonezja zamówiła 12, Algieria – 10, a Czad – 2 drony. Całkowity koszt zamówień płynących z tych trzech krajów szacuje się na ponad 500 milionów dolarów i to w zasadzie tyle szczegółów. Dość duży jednorazowy wolumen zamówień zmusił TAI do podjęcia decyzji o szybkim zwiększeniu mocy produkcyjnej linii montażowej tych dronów.

W przypadku Czadu kontakty z tureckim przemysłem obronnym nie ograniczają się tylko do bezzałogowców. Ndżamena – oprócz dwóch bsl – spodziewa się dostawy trzech lekkich samolotów bojowych Hürkuş w pierwszym kwartale 2023 roku. Zamówienie złożono prawdopodobnie na targach African Aviation and Defence Fair AAD 2022 w Pretorii, stolicy RPA.

Drugim klientem eksportowym Anki stał się Kazachstan, kupując trzy UAV-y i dwa systemy kontroli naziemnej, które ma otrzymać do końca 2023 roku. W 2022 roku TAI podpisała również umowę z Kazakhstan Engineering na produkcję bsl tego typu w Kazachstanie. Tym samym stał się pierwszą bazą produkcyjną Anek poza Turcją. Kazachskie siły zbrojne planują pozyskać 30 kolejnych bezzałogowców i produkować je w kraju przy wsparciu TAI. W styczniu Anki zamówił również Kirgistan, ale ten przypadek nie może dziwić, gdyż wcześniej z Turcji pozyskał bsl Aksungur, Bayraktar TB2 i Akıncı . Co ciekawe, Kirgistan ma teraz wszystkie typy UAV produkowane przez TAI i Baykar.

Co do zasady tureckie drony kupują państwa azjatyckie i afrykańskie. Nie może więc dziwić, że w ubiegłym roku po Anki jako czwarty kraj z Azji zgłosiła się Malezja. W kwietniu podczas targów LAAD Defense and Security Expo w Rio de Janeiro podpisze umowę na zakup od trzech do dziewięciu dronów. Formalnym odbiorcą stała się już sąsiadująca Indonezja, która wcześniej eksploatowała sześć CH-4B zakupionych w 2019 roku w Chinach. Tureckie i chińskie drony mają być w przyszłości uzupełnione, a potem zastąpione przez rodzime konstrukcje rozwijane w ramach programu Elang Hitam (Czarny Orzeł) przez Państwową Indonezyjską Korporację Aerokosmiczną – PT Dirgantara Indonesia (PTDI).