Turcy myślą o nowym dronie. Nikt nie ma takiej maszyny

Do tej pory powstały dwa warianty drona Bayraktar Akıncı, oznaczone jako A i B. Pierwszy z nich ma udźwig do 1350 kg, a jego maksymalna masa startowa wynosi 5,5 t. Maszyna została dostosowana do przenoszenia zaawansowanych bomb tureckiej firmy Roketsan: MAM-L , MAM-C i MAM-T. Następną wersją rozwojową Akıncı ma być model C z napędem o mocy 1900 KM.

Serwis zaznacza, że chociaż przedstawiciel firmy nie wskazał, jakie pociski mają być dokładnie zintegrowane z Akıncı, to "zawęża możliwości do krajowych rakiet i to raczej klasy BVRAAM (Beyond Visual Range Air-to-Air Missile), czyli pocisków przeznaczonych do rażenia celów spoza pola widzenia, naprowadzanych aktywną głowicą radiolokacyjną".