Pierwsze loty kontrolne polskich Bayraktarów w Mirosławcu

Polska stała się pierwszym – oczywiście poza Turcją, gdzie opracowano tę konstrukcję – NATO‑wskim użytkownikiem TB2. Pierwszego dostarczonego drona zaprezentowano w Mirosławcu 28 października. W 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu będą stacjonowały cztery "zestawy" po sześć dronów i naziemne stacje kontroli każdy. Dostawy w ramach umowy wartej blisko miliard złotych rozplanowano do 2024 r.

Legenda Bayraktara wciąż jest świeża. Nie minął jeszcze rok, odkąd tureckie drony odegrały kluczową rolę w powstrzymywaniu moskalskiego najazdu na Ukrainę w jego początkowej fazie. Polska podpisała umowę na dostawę czterech zestawów jeszcze w maju 2021 r., nie można więc mówić, że stało się to na fali ukraińskiego sukcesu, ale wojna za naszą wschodnią granicą sprawiła, że praktycznie wszyscy sceptycy zamilkli.

Zarazem jednak wypada stonować legendę. Bayraktary, owszem, były ważną bronią dla broniącej się Ukrainy, ale nie decydującą ani nie najważniejszą . Zgodnie z odwieczną zasadą, iż "gra się tak, jak przeciwnik pozwala", operatorzy Bayraktarów do maksimum wykorzystali chaos, rozpad logistyki i ogólną amatorszczyznę przeżerające na wylot rosyjską armię najeźdźczą. Z biegiem czasu Moskale ogarnęli jednak swoją obronę przeciwlotniczą i nauczyli się przeciwdziałać ukraińskim dronom.

Zaczęły rosnąć straty i obecnie lotnicza część Listy Oryxa podaje już piętnaście utraconych bezzałogowców tego typu. To więcej niż pierwsza partia zamówiona przez Ukrainę w 2019 r. (12 sztuk), ale prawdopodobnie tylko około jednej czwartej liczby UCAV-ów dostarczonych w trakcie wojny.

Czas pomyślnych łowów dobiegł końca, a Bayraktary przesunięto do zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych wykonywanych z większej odległości, na ogół spoza dalszej granicy strefy ognia zestawów takich jak S-300 czy Buk (które z kolei często odsuwane są daleko od frontu, aby uchronić je przed ukraińskimi HARM-ami). Nijak nie umniejsza to wcześniejszego sukcesu Bayraktarów, każe jednak pamiętać, że nie jest to żadna Wunderwaffe, ale po prostu narzędzie walki, mające – jak wszystkie inne narzędzia – konkretne ograniczenia, których nie przeskoczy się bez pewnej dozy współpracy ze strony nieprzyjaciela.