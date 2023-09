TRX z Brimstone'ami przeciw czołgom

TRX jest pojazdem półautonomicznym o masie 10 ton, działającym za pośrednictwem operatora ingerującego w jego ruchy. Może również poruszać się po zaprogramowanej ścieżce i za innym obiektem. Przeznaczony jest do integracji z różnego rodzaju uzbrojeniem i czujnikami. Może być również używany do przewożenia ładunków po polu bitwy i transportu rannych. Bezzałogowca wyposażono w hybrydowo-elektryczny układ napędowy, który ma być mniej paliwożerny w porównaniu z konstrukcjami o podobnej wielkości z silnikami spalinowymi.

Charakteryzuje się też niższą sygnaturą akustyczną i termiczną, więc przynajmniej teoretycznie będzie trudniejszy do wykrycia przez przeciwnika. Możliwe jest wyposażenie TRX-a w lekkie gąsienice metalowe i gumowe (wydajniejsze i łatwiejsze w konserwacji). Na polu bitwy ma nadążać za Strykerami i Bradleyami, a więc jeśli będzie oferowany Wielkiej Brytanii nie będzie problemem, aby był partnerem w boju problematycznego bwp Ajax. TRX z Brimstone’ami wyposażono w moduły do współpracy platform załogowych i bezzałogowych MUM-T (Manned-Unmanned Teaming) w jednym ugrupowaniu.

Tego typu konstrukcja ma stać się odpowiedzią na zgłaszane przez siły zbrojne różnych państw chęć wdrażania różnych systemów o dużym zasięgu rażenia, działających niezależnie od pogody i zdolnych do przełamania wszystkich znanych układów samoobrony pojazdów pancernych, strzelania salwą i zwalczania celów mobilnych. Pojazd w tej wersji może zostać zaoferowany British Army w ramach programu Mounted Close Combat Overwatch (MCCO) – pozyskania pojazdów z efektorami, które pozwolą na zwalczanie wozów opancerzonych na dużych dystansach

Niszczenie celów mocno opancerzonych – ale nie tylko – mają zapewnić efektory, którymi są przeciwpancerne pociski kierowane Brimstone . W zasadzie obecnie można je określić jako broń wielozadaniową, gdyż oprócz wykorzystania w lotnictwie i niszczeniu czołgów, mogą służyć do rażenia budynków, stacji radiolokacyjnych i jednostek pływających. Warto przypomnieć, że pociski produkowane przez koncern MBDA wybrano jako główne uzbrojenie polskich niszczycieli czołgów opracowywanych w ramach programu "Ottokar-Brzoza" (jednak w polskim przypadku na platformach obsadzonych przez załogę).

TRX (Tracked Robot X) nie jest pierwszym lądowym robotem, którego wyposażono w Brimstone’y. Sześciokontenerową wyrzutnię pocisków tego typu zaprezentowano już na bezzałogowym pojeździe THeMIS , co stanowiło wyjście naprzeciw potrzebie brytyjskich wojsk lądowych, odbudowujących zdolności do zwalczania licznych formacji pancernych w konfliktach o wysokiej intensywności.

Wracając jednak do TRX-a, należy podkreślić, że GDLS opracowało go na potrzeby programu amerykańskich robotycznych pojazdów bojowych średniej kategorii wagowej. Natomiast GDLS–UK postrzega tę platformę jako punkt wyjścia do integracji różnych modułów misyjnych. Oprócz bojowego (z tym, że wariant z ppk nie wyczerpuje tej puli), TRX mógłby odgrywać rolę pojazdu odpowiadającego za wywiad, obserwację, namierzanie celów i rozpoznanie (ISTAR), a także stać się pojazdem wsparcia ogniowego czy nośnika wyrzutni, z których odpalana byłaby amunicja krążąca.