MSPO 2023: Pierwsza prezentacja Ottokar-Brzoza

Jest to wstępna wersja niszczyciela czołgów z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) MBDA Brimstone . Jako pojazd bazowy posłużyła odmiana pick-up na której zabudowano wychylną, poprzeczną wyrzutnię mogącą pomieścić 6 ppk. Załogę stanowi dwóch żołnierzy. Sama platforma jest tym samym pojazdem bazowym, który zastosowano jako wyrzutnię w ramach programu Gladius . Może również posłużyć jako baza dla niszczyciela dronów.

Wóz dowodzenia, dostarczany w ramach programu Ottokar-Brzoza, będzie prawdopodobnie skonfigurowany w analogiczny sposób jak pojazdy tego typu dostarczane w ramach programu Gladius. Załogę ma stanowić pięciu żołnierzy dysponujący systemami łączności i zarządzania polem walki dostarczanymi przez Grupę WB. Takie, modułowe rozwiązanie, przyjęte przez Hutę Stalowa Wola pozwala na dostosowanie kołowych wozów dowodzenia Waran 4×4 do współdziałania z innymi kołowymi systemami artyleryjskimi takimi jak Langusta-M, Homar-A i Homar-K. Warunkiem jest instalacja tych samych systemów teleinformatycznych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu uniwersalnej zabudowie furgonowej, która unifikuje zabudowę wozów dowódczych.

Konsorcjum PGZ-Ottokar składa się z: Polskiej Grupy Zbrojeniowej (lider konsorcjum), HSW, Mesko, Zakładów Mechanicznych Tarnów i Wojskowych Zakładów Elektronicznych. Huta Stalowa Wola odpowiada za projekt podwozia przeznaczonego dla rozwiązania poszukiwanego przez Siły Zbrojne RP, jak i integrację całego systemu, Mesko oraz WZE to podmioty, które realizować będą integrację i dostawy przeciwpancernych pocisków kierowanych, jak również brać udział w potencjalnym transferze technologii.

Program Ottokar-Brzoza zakłada pozyskanie przez Siły Zbrojne RP dywizjonowego modułu niszczycieli czołgów na bazie nowoczesnej platformy, która będzie posiadać zdolność do rażenia celów opancerzonych za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych. W skład modułu, oprócz samych niszczycieli czołgów wchodzą również pojazdy wsparcia oraz dowodzenia.

20 lipca 2022 Konsorcjum PGZ-Ottokar zawarło umowę ramową na dostawę elementów składowych bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów Ottokar-Brzoza. Stanowi ona istotny krok do rozpoczęcia integracji docelowej konfiguracji modułu. Następnie zaplanowano podpisanie umów wykonawczych, które pozwolą na rozpoczęcie produkcji i niezwłoczne dostawy systemu. Wówczas zostanie potwierdzone ostateczne ukompletowanie modułów bateryjnych, co jest zależne zarówno od podwozia, jak i wybranego pocisku przeciwpancernego. W 2023 wykonawca ma dostarczyć pierwsze prototypowe egzemplarze niszczycieli czołgów. Osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej pierwszego bateryjnego modułu ogniowego przewidywane jest najpóźniej w 2025. W pierwszej kolejności trafią do 14. Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.