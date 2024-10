Rikujō Jieitai się zbroją. Chcą ogromnej floty pojazdów opancerzonych

Jednak warto zauważyć, że jak na ten rodzaj sił zbrojnych plany są bardzo ambitne. Oczekuje się, że w ramach projektu o kryptonimie "Wspólne taktyczne pojazdy kołowe" łącznie zostanie zakupionych 250 pojazdów bazujących na zmodyfikowanym typie 16, oznaczonym jako typ 24. 150 z nich będzie kołowymi bojowymi wozami piechoty (oznaczone po angielsku Type 24 Armoured Wheeled Combat Vehicle, AWCV), zaś 100 pojazdów zamówionych zostanie w odmianie moździerza samobieżnego oznaczonego jako 24MM (Manoeuvre Mortar, MM) kal.120 mm. Osobną kwestią pozostaje zakup 120 pojazdów rozpoznawczych, których dostawcą będzie producent pochodzący zza granicy. Są to jednak plany holistyczne, dla których horyzont czasowy jest znacznie dłuższy niż przyszłoroczny budżet obronny. Wszystkie 250 sztuk ma wejść do służby liniowej do końca 2028 r.

Wszystkie trzy warianty mają masę bojową około 26 ton, maksymalną prędkość przekraczającą 100 km/h i będą korzystać z sieci 10TanK NetWork (10TKNW) stosowanej w czołgach podstawowych typu 10 i wozach bojowych (MCV) typu 16. Sieciocentryczny system zarządzania polem walki umożliwi współpracę między nowo pozyskiwanymi pojazdami a MCV. Wszystkie nabywane przez Tokio wozy opancerzone na bazie zmodyfikowanego typu 16 mają trakcję kołową, która jest niezbędna do tego, aby pojazdy niezależnie mogły się przemieszczać po tamtejsze sieci dróg i robić to w miarę szybko.

To nie wszystko. Działające z wielkim rozmachem Rikujō Jieitai chcą jeszcze zakupić 15 wozów wsparcia ogniowego typu 16 za kwotę 15,6 mld JPY, 14 samobieżnych haubic kal. 155 mm typu 19 za kwotę 14 mld JPY i 12 czołgów podstawowych typu 10 za kwotę 23,1 mld JPY. Co więcej, 28 czerwca 2024 r. ATLA wezwała przedsiębiorstwa do składania ofert w ramach programu modernizacji czołgu podstawowego typu 10. Oznacza to woltę w stosunku do informacji początku roku, gdy twierdzono, że żadnego unowocześnienia czołgów nie będzie.