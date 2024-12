Tajemnicza przesyłka dla Ukrainy? Zauważyli je w hiszpańskim porcie

W Hiszpanii w porcie w Bilbao zauważono partię czołgów Leopard 2A4 gotowych do załadunku na statek, donosi ukraiński serwis Militarny. Zdaniem blogera i badacza czołgów Andrija Tarasenko maszyny mogą być przygotowywane do transportu do Ukrainy. Leopard 2A4 to model licznie wykorzystywany przez ukraińskich żołnierzy, cieszący się ich sporym uznaniem.