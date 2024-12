Leopardy 2A8 dla Chorwacji. Ringtausch ciągle żywy

– Mamy do czynienia z jednym z bardziej znaczących projektów modernizacji chorwackich wojsk lądowych, który dołącza do modernizacji sił powietrznych i marynarki wojennej – powiedział Anušić. – Wzmocnimy nasze siły pancerne i nasze bataliony czołgów dzięki Leopardom, najwyższej jakości czołgom produkcji niemieckiej.

Zagrzeb – zgodnie z podpisaną deklaracją – dostarczy walczącym Ukraińcom pierwszą transzę trzydziestu czołgów podstawowych M-84A4 Sniper (będące lokalną modernizacją czołgów proweniencji jugosłowiańskiej) i trzydziestu bojowych wozów piechoty M-80A . Do tego dojdą części zamienne i amunicja z chorwackich zapasów. Całość wsparta będzie niemieckim finansowaniem.

Dostawy Leopardów rozpoczną się już w 2026 roku. Trzeba jednak pamiętać, że kolejka oczekujących na te czołgi się wydłuża. Chce je mieć jak najszybciej nie tylko Bundeswehra, ale również Norwegia czy Litwa, a także Czechy. Dwa tygodnie temu Holendrzy poinformowali, że kupią 46 sztuk , które trafią do odbiorcy w latach 2027–2030. Do tego czasu Heer również chce mieć wszystkie 123 sztuki.

Leopardy 2A8 to jedynie część zbrojeń Chorwacji. 30 sierpnia amerykań­ski Depar­ta­ment Stanu poinfor­mo­wał o wyrażeniu zgody na sprzedaż Chorwacji wielo­pro­wad­ni­co­wych wyrzutni pocisków rakietowych M142 HIMARS wraz z wyposażeniem towarzyszącym.

W działaniach Niemiec i przemysłu obronnego widać metodyczne podejście i stopniowe rozszerzanie wpływów wśród krajów NATO i w sektorach obronnych tych państw. Rozmowom w Berlinie towarzyszyły różne inicjatywy mające na celu zacieśnienie współpracy przemysłów zbrojeniowych Niemiec i Chorwacji. 29 października Rheinmetall podpisał memorandum o porozumieniu w celu utworzenia joint venture z chorwacką firmą DOK-ING, producentem bezzałogowych systemów lądowych. Umowa zakłada wspólny rozwój i późniejszy marketing nowej platformy DOK-ING Komodo. Rheinmetall zapewni zestawy modernizacyjne, a dzięki swojej pozycji – dostęp do rynku międzynarodowego i zdolności przemysłowe.

Obecnie Hrvatska kopnena vojska dysponują mniej więcej siedem­dzie­się­cioma M-84, które mają być w bardzo dobrym stanie. Czołgi M-84 wywodzą się od T-72M1M. W ramach modernizacji do standardu M-84A4 Sniper wyposażono je w armatę 2A46 kalibru 125 milimetrów, dzienno-nocne urządzenie obserwacyjne dowódcy SCS-84 oraz komputer balistyczny DBR-84, a także poprawiono napęd obrotu wieży i uniesienia działa. Wymieniono również system łączności, pozyskując sprzęt od przed­się­bior­stwa Racal Electronics. Do 2008 roku wszystkie M-84 zmodernizowano do wariantu Sniper.