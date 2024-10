Kraj NATO otworzył oczy. Po latach znów będą mieli czołgi

- Czołgi są niezbędne do odpowiedniej siły bojowej sił zbrojnych. Posiadają ciężkie uzbrojenie i zapewniają ochronę przed ogniem wroga. Wraz z ponownym wprowadzeniem czołgów bojowych Holandia wzmocni swoje siły zbrojne. W ten sposób nadajmy również treść temu, o co NATO prosi Holandię - powiedział sekretarz stanu ds. obrony Gijs Tuinman.

Holenderskie władze zmieniły podejście do zbrojeń po aneksji Krymu przez Rosję. Od tego czasu zawierają różnego rodzaju kontrakty na nowy sprzęt wojskowy. We wrześniu Holandia pożegnała się z F‑16, które są zastępowane przez nowsze myśliwce F-35, ma też plany pozyskania m.in. systemów obrony powietrznej NASAMS, ale to decyzja o zakupie czołgów budzi największą uwagę. W 2011 r. z powodu cięć budżetowych w Holandii całkowicie zrezygnowano z własnych czołgów opierając siły pancerne na dzierżawionych z Niemiec 18 czołgach Leopard 2A6.