Ukraińcy ocenili czołgi z Polski. Ta opinia szybko pójdzie w świat

– Polacy bardzo się starali, żeby nam wszystko wytłumaczyć i wszystkiego nas nauczyć. Szczerze mówiąc, to wspaniali ludzie. Chcieli nam wytłumaczyć wszystko po ludzku – tak, żeby to było sensowne. Nie tylko pro forma, nie po to, żeby wypełnić papiery, ale właśnie po to, żebyśmy mogli później faktycznie walczyć na tym czołgu – powiedział ukraiński dowódca PT-91 Twardy.