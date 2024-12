Kraje nordyckie mogą wspólnie zamówić bwp

– Cztery państwa obecnie badają projekt, licząc na to, że może on obniżyć koszty zakupu i uczynić kwestie rozwoju i konserwacji łatwiejszymi – powiedział generał dywizji Lars Lervik, szef sztabu norweskich wojsk lądowych.

Wszyscy uczestnicy nowego projektu zgadzają się, że przyjdzie im walczyć w terenie o podobnym ukształ­to­wa­niu, więc ma się opłacić wspólne podejście do kształtu nowego bewupa. Warto zauważyć, że aktywnie w tej kwestii wypowiadali się przed­sta­wi­ciele stron szwedzkiej i norweskiej. Duńska agencja zamówień (Materiel- og Indkøbs­styrelse) i ministerstwo obrony Finlandii nie wypowiedziały się w tej kwestii.

– Zgadzamy się co do tego, że będziemy działać razem, chcemy mieć tę samą platformę, ten sam sprzęt i nie chcemy żadnych krajowych, specjalnych wymagań – oznajmił generał dywizji Jonny Mattias Lindfors, dowódca Svenska Armén. – Dążymy do wspól­nego rozwoju, wspól­nego zakupu i wspól­nego wykorzys­tania pojazdów, co sprawi, że łańcuchy dostaw staną się bardziej elastyczne, a nam będzie łatwiej utrzymać pojazdy.

Jaki będzie przyszły nordycki bojowy wóz piechoty? Nie do końca wiadomo. Wszystko wskazuje na to, że naj­bar­dziej praw­do­po­dob­nym kandydatem do tej roli jest CV90. Jeżeli wolą zaangażowanych państw jest obniżenie kosztów logistycznych i innych, wybór wydaje się oczywisty. Pierwsze informacje sugerują dopuszczenie do rywalizacji innych producentów. Ale po pierwsze: nie wiadomo, których. A po drugie: wydaje się, że dopuszczenie innych podmio­tów będzie stratą albo czasu, albo pieniędzy, bo i tak ostatecznie wygra CV90. Od lat jest rozwijany i ulepszany pod kątem działań bojowych w klimacie i terenie właściwym zain­te­re­so­wanym krajom.

W lutym 2023 roku generał dywizji Karl Engelbrektson, dowódca szwedzkich wojsk lądowych, ujawnił na konferencji International Armored Vehicles w Twickenhamie w Wielkiej Brytanii, że Svenska Armén będzie wspierać prace rozwojowe nad kolejnym przedstawicielem rodziny CV90. Zasadniczo od tamtej chwili do dziś nic się nie zmieniło. Deklaracja o tym, że przyszły bwp będzie wspólnie zamawiany i wykorzystywany może być impulsem do przyspieszenia prac.

CV90 nowej generacji będzie naj­praw­do­po­dob­niej ulepszonym wariantem CV9035NL – jednej z najnowszych wersji, zaprojektowanej dla holen­der­skich wojsk lądowych. Będzie również wyposażony w hybrydową jednostkę napędową, łączącą silnik spalinowy i elektryczny. Rozwój pojazdu miałby potrwać do 2027 roku i w tym czasie miałyby się odbyć wszystkie wymagane testy, od zakładowych po państwowe. Według planów z lutego 2023 roku Sztokholm zdecy­do­wałby się na zakup nieujawnionej liczby pojazdów w różnych wariantach do 2034 roku.

Holenderski CV9035NL na litew­skim poligonie w Podbrodziu © US Army | Markus Rauchenberger

Każde inne z państw zaangażowanych w porozumienie jest użytkownikiem rodziny pojazdów CV90. Szwedzkie wojska lądowe mają obecnie ponad 500 egzemplarzy w różnych warian­tach, w tym wozu zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego, obser­wa­cyj­nym, dowódczym, moździerza samo­bież­nego i obrony przeciw­lot­ni­czej. CV90 ma dopuszczalną masę całkowitą 37 ton i osiąga prędkość maksymalną 70 kilometrów na godzinę. Systemy wieżowe są zwykle uzbrojone w armaty automa­tyczne kalibru 30 lub 35 mili­metrów albo w 40‑mili­met­rową armatę Bofors 40/L70 (na zdjęciu tytułowym). Istnieje jednak możliwość użycia działa kalibru nawet 120 mili­metrów. Potencjał modernizacyjny tego wozu jest bardzo duży.

Sztokholm pozyskuje obecnie bwp CV9035 Mk IIIC, które mają zastąpić CV9040 przekazane Ukrainie. BAE Systems zapewnia, że zmoder­ni­zo­wane pojazdy charak­te­ry­zują się nową konstrukcją wieży i "znacznymi ulepszeniami ergonomii" dla załogi. Nie ujawniono ani dokładnej liczby zamówionych wozów, ani też wartości zamówienia. Szwedzkie wojska lądowe dokonały jednak wolty, wybierając uzbrojenie w postaci 35‑mili­metrowej armaty automa­tycznej Bush­master III. Do tej pory standardem dla szwedzkich CV9040 była armata Boforsa kalibru 40 mili­metrów.

CV9040 w wariancie przeciw­lot­ni­czym (Luftvärns­kanonvagn). © Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic) | BS from P18

W sierpniu Dania zobowiązała się do zakupu całkiem nowych 115 bojo­wych wozów piechoty CV9035 Mk IIIC za kwotę 9,75 miliarda koron (około 5,2 miliarda złotych). Wozy zostaną dostarczone w latach 2026–2029. Dołączą do wykorzystywanych od niemal dwóch dekad CV9035DK Mk III, które przechodzą moder­ni­zację w średnim okresie życia.

Norwegia dysponuje flotą 144 pojazdów CV9030N z armatą Bush­master II kalibru 30 mili­metrów. W 2022 roku Oslo zawarło umowę o wsparciu eksploatacji tych wozów, co ma gwarantować utrzymanie w linii przez długi czas i stałą modernizację.

Finlandia posiada łącznie 102 CV9030FIN, uzbrojone w armatę automa­tyczną Mk 44 Bush­master II kalibru 30 mili­metrów i rosyjski karabin maszynowy PKMT kalibru 7,62 mili­metra. W 2021 roku Finlandia podpisała kontrakt na modernizację CV90 o równowartości 128 milionów złotych. Zapewni to przedłużenie okresu eksploatacji niemal do końca trzeciej dekady. BAE Systems zapewniło wówczas, że modernizacja potrwa do 2026 roku.

CV9030FIN. © BAE Systems

Nie tylko samymi bewupami kraje nordyckie żyją. Unifikacja następuje również w zakresie umundurowania (od 2020 roku). W marcu ubiegłego roku podjęto decyzję o utworzeniu nordyckiego lotnictwa wojskowego. Najnowszym punktem współ­pracy ma być ujednolicenie amunicji arty­le­ryj­skiej, co ma pozwolić na tańsze jej zakupy. W tym zakresie jest wiele do zbrojenia, gdyż poszczególne kraje mają różne procedury jej pozys­kiwania.

Państwa nordyckie prowadzą również wspólne ćwiczenia w celu poprawy interoperacyjności wojsk. W lutym tego roku wzięły udział w manewrach NATO "Nordic Response". Szwedzcy i fińscy żołnierze wkroczyli do nor­wes­kiego regionu Finnmark. Współ­praca między krajami nordyc­kimi od wielu lat utrzymująca się na wysokim poziomie uległa intensyfikacji po wstąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO w obliczu rosyj­skiego zagrożenia.