Dania się zbroi. Wydała 1,35 mld euro na pojazdy chwalone w Ukrainie

Dania podpisała z koncernem BAE Systems Hägglunds umowę na zakup 115 bwp. CV9035 w wersji MkIIIC wskazując, że żaden z konkurentów nie był w stanie spełnić wymagań duńskiego MON. Jest to rozwinięcie kontraktu z marca 2024 roku na modernizację obecnie posiadanych maszyn do nowego standardu.

Można zakładać, że najnowsza odmiana CV9035 MKIIIC otrzyma wieże zbliżoną do tej z wersji MkIV zamówionej przez Czechy i Słowację. W przypadku bwp CV90 dwie ostatnie cyfry w nazwie oznaczają kaliber armaty automatycznej, toteż np. fińskie sztuki z 30 mm armatą mają nazwę CV9030, szwedzkie z 40 mm to CV9040, a duńskie czy holenderskie z armatą 35 mm, mają oznaczenie CV9035.

CV9035 to ciężka konstrukcja gąsienicowata o masie do 38 ton w przypadku zastosowania pakietu pancerza dodatkowego co zapewnia trójosobowej załodze oraz do ośmiu żołnierzom desantu bardzo wysoki poziom ochrony. Po zastosowaniu modułów ceramicznych nawet bok jest w stanie wytrzymać ostrzał z armat kal. 30 mm z większej odległości, a przód wytrzyma jeszcze więcej.