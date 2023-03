Japonia się zbroi. Przyjęła do służby fregatę Mikuma

Stępkę pod Mikumę położono 15 lipca 2020 r. w stoczni Mitsubishi Heavy Industries w Nagasaki, a zwodowano 10 grudnia 2021 r. Wyporność standardowa okrętu to 3,9 tys. ton, zaś pełna – niespełna 5,5 tys. ton. Okręt ma długość 133 metry i szerokość 16,3 metra. Za jego napęd odpowiada siłownia w układzie CODAG, która składa się z pojedynczej turbiny gazowej Rolls-Royce MT30 i dwóch silników wysokoprężnych MAN 12V28/33D STC. Dzięki temu okręt może rozwinąć prędkość co najmniej 30 węzłów.

Z kolei Mogami weszła do służby nieco ponad miesiąc później. Do tej pory do służby wprowadzono cztery okręty, do dwóch wyżej wymienionych dołączyły Noshiro w grudniu 2022 r. i kilka dni temu – Mikuma. W czerwcu 2021 r. rozpoczęto budowę trzeciej pary – Yahagi i Agano – z pierwszej transzy ośmiu okrętów. Ich przyjęcie do służby zaplanowano odpowiednio na grudzień 2023 r. i marzec 2024 r.