Guarani: Nowa wersja, argentyńskie zamówienie i niemieckie weto

Największym użytkownikiem są i z pewnością pozostaną brazylijskie wojska lądowe. Guarani wprowadzono do służby w celu zastąpienia przestarzałych pojazdów opancerzonych EE-9 Cascavel i EE-11 Urutu, wykorzystywanych od lat siedemdziesiątych. Według dalekosiężnych planów Exército Brasileiro do 2030 r. odbierze 2044 pojazdy.

Rodzina tych pojazdów cały czas się rozrasta . We wrześniu 2021 r. rozpoczęto testy dwóch prototypów wersji inżynieryjnej. Kadłub pojazdu został zabudowany specjalistycznym sprzętem przez inżynierów Pearson Engineering. Sterowanie ramieniem manipulatora, lemieszem do prac polowo-inżynieryjnych oraz pługiem służącym do usuwania przeszkód i czyszczenia drogi dla innych pododdziałów odbywa się za pomocą wspólnego interfejsu i modułu sterującego. Obecnie Brazylia chwali się, że technicznie dostępnych jest jedenaście wersji tego pojazdu.

Chrzest bojowy pojazdy przeszły w lutym 2018 r. Wówczas prezydent Michel Temer zatwierdził federalną interwencję w rozdzieranym wojną karteli narkotykowych stanie Rio de Janeiro. Prowadzący operację generał Walter Souza Braga Netto zyskał autonomię w organizowaniu skoordynowanych działań sił policyjnych i wojsk lądowych. Guarani zadebiutował w działaniach o niskiej intensywności, uczestnicząc w operacjach wymuszenia porządku publicznego – transportując żołnierzy do działań w fawelach i eskortując konwoje samochodów terenowych Agrale Marruá AM.

Przy tej samej okazji podpisano także inne umowy, w tym jedną, w której rząd Brazylii udzieli gwarancji finansowych i kredytów na eksport towarów produkcji brazylijskiej – także sprzętu wojskowego – do Argentyny. Może być to kluczem do potencjalnej sprzedaży Guarani i zaradzi problemom finansowym Argentyny przy próbie importu sprzętu wojskowego. Zwykle w takich sytuacjach na przeszkodzie staje zdolność do uzyskania kredytu.