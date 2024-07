Belgia zamawia śmigłowce H145 dla wojska

– Jesteśmy dumni, że Belgia dołącza do rosnącego grona użytkowników H145M. W Europie nasz wielozadaniowy wiropłat staje się standardową platformą do zadań taktycznego transportu powietrznego, specjalnych i ewakuacji medycznej. Jesteśmy pewni, że H145M szybko wzmocni belgijskie zdolności militarne i służb porządkowych – powiedział Bruno Even, prezes Airbus Helicopters

H145M to wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy, którego wyposażenie w kilkanaście minut można zamienić, przechodząc od wariantu lekkiej maszyny szturmowej, wyposażonej w karabiny maszynowe i pociski kierowane oraz system samoobrony, do wersji do zadań specjalnych, dysponującej wciągarkami linowymi do szybkiego desantowania żołnierzy. Równie łatwo można zmienić konfigurację wnętrza. W miejsce siedzeń można zainstalować wyposażenie medyczne z noszami i aparaturą podtrzymującą życie lub inne wyposażenie misyjne. Rekonfiguracja kabiny pasażerskiej do innych zadań zajmuje około godziny.

Uzbrojenie śmigłowca opiera się na systemie HForce. Został on opracowany przez Airbus Helicopters i pozwala na montaż różnego rodzaju uzbrojenia, takiego jak karabiny maszynowe, wyrzutnie pocisków rakietowych i działka automatyczne, na śmigłowcach sprzedawanych przez Airbusa, w tym na H145M, H225M, H135M oraz H160M. HForce umożliwia konfigurację uzbrojenia w sposób elastyczny, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować uzbrojenie do zadań, jakie mają do wykonania.

Jednym z największych atutów HForce jest jego modułowość. System może być z łatwością dostosowany do wymagań użytkownika, a każdy z jego komponentów może być wymieniany w zależności od potrzeb. W skład systemu wchodzą: głowica elektrooptyczna Wescam MX15 umożliwiająca uzyskanie wyraźnego obrazu dzięki zastosowaniu kamer termowizyjnych i dziennych. System ten jest w stanie wykryć cele na dużych odległościach, nawet w warunkach złej widoczności. Dodatkowo w głowicy jest zintegrowany laserowy wskaźnik celu do naprowadzania pocisków rakietowych. Ponadto piloci dysponują hełmami Thales Scorpion ze zintegrowanymi wyświetlaczami przeziernymi, na których wyświetlają się informacje pilotażowe, nawigacyjne i celownicze. Umożliwiają one pilotowanie śmigłowca i celowanie bez konieczności spoglądania na tradycyjną tablicę przyrządów. Częścią systemu HForce jest również Mission Planning System, czyli system umożliwiający planowanie misji i śledzenie działań na mapie.

System uzbrojenia HForce umożliwia instalację różnych rodzajów uzbrojenia, w tym wyrzutni niekierowanych i kierowanych pocisków rakietowych Thales FZ231, przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR2 i Missile Moyenne Portée, pocisków powietrze–powietrze Mistral, a także zasobników z karabinami maszynowymi FN MAG, FN M3P i FN HMP400. Co więcej przetestowano również strzelanie z wykorzystaniem pocisków kierowanych laserowo Thales FZ275 LGR kalibru 70 milimetrów. Stąd zastosowanie laserowego wskaźnika celu w głowicy elektrooptycznej. Takie uzbrojenie pozwala przekształcić śmigłowiec transportowy w platformę do przenoszenia uzbrojenia precyzyjnego. W przyszłości możliwa jest również integracja z systemem innych typów uzbrojenia.







[1/4] H145M LUH SOF w konfiguracji dla niemieckich sił specjalnych. Źródło zdjęć: © Maciej Hypś | Maciej Hypś

W pakiecie wyposażenia H145M znajduje się sprzęt do podnoszenia i transportu ładunków zewnętrznych. Ponadto na życzenie klienta w śmigłowcach tego typu można zainstalować radiostacje transmisji danych, dodatkowe systemy łączności i zwiększać ucyfrownienie zarządzania zadaniami lotniczymi.

H145M to zmilitaryzowana wersja sprawdzonego, lekkiego, dwusilnikowego śmigłowca H145 znanego również jako Eurocopter EC145 T2. Śmigłowiec ma długość około 13 metrów i wysokość około 3,95 metra. Rozpiętość wirnika wynosi około 11 metrów. Maksymalna masa startowa wynosi około 3,7 tony. Śmigłowiec jest napędzany dwoma silnikami turbinowymi Safran Arriel 2E. Maksymalna prędkość lotu wynosi około 260 km/h, a zasięg wynosi około 680 km. Napędem załoga zarządza poprzez system cyfrowego sterowania (FADEC). Ponadto ma ona do dyspozycji cyfrową awionikę Helionix, którą oprócz innowacyjnego zarządzania danymi lotu wyróżnia precyzyjny 4-osiowy autopilot, znacznie zmniejszający obciążenie pilotów pracą w powietrzu.

Latające na świecie maszyny z tej rodziny spędziły już w powietrzu ponad siedem milionów godzin. H145 są używane przez siły zbrojne i służby policyjne do najbardziej wymagających zadań. Niemcy eksploatują już 16 śmigłowców H145M LUH SOF i osiem H145 LUH SAR, a ostatnio zamówiły aż 82 kolejne śmigłowce tego typu. Wojska Lądowe USA używają prawie 500 śmigłowców z rodziny H145 pod lokalną nazwą UH-72 Lakota. Inni posiadacze H145M to Węgry, Serbia, Tajlandia i Luksemburg; ostatnio Cypr zamówił sześć takich wiropłatów, podobnie jak Brunei i Wielka Brytania.

