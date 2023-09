Teleskop Webba wykrył metan i dwutlenek węgla w atmosferze egzoplanety K2-18 b

W dalszych badaniach odkryto tam również parę wodną, wskazując także na obecność wodoru i helu w atmosferze planety. To sugerowało, że planeta ta może być pokryta oceanami. Dlatego astronomowie skierowali w jej stronę Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST). Dane z obserwacji pozwoliły na ustalenie, że na egzoplanecie znajdują się cząsteczki dwutlenku węgla oraz metan.

Niektórzy astronomowie uważają, że planety takie jak K2-18 b są obiecującymi miejscami do poszukiwania śladów życia pozaziemskiego. – Wcześniej skupialiśmy się głównie na mniejszych, skalistych obiektach. Jednak musimy uwzględniać też większe planety, bo łatwiej nam zbadać skład ich atmosfer – wyjaśnia Nikku Madhusudhan, astronom z Uniwersytetu w Cambridge i główny autor artykułu opisującego odkrycie, który niedługo ukaże się w czasopiśmie "The Astrophysical Journal Letters", a obecnie możne się z nim zapoznać w bazie pre-printów arXiv ( DOI: arXiv:2309.05566 ).

Obfitość wodoru, metanu i dwutlenku węgla oraz brak amoniaku potwierdzają hipotezę, że na K2-18 b może znajdować się woda. Wstępne obserwacje Webba umożliwiły również wykrycie siarczku dimetylu ((CH3)2S). Na Ziemi jest on wytwarzany głównie przez fitoplankton.

Nie oznacza to jednak, że na egzoplanecie istnieje życie. Nawet jeśli na jej powierzchni znajdują się oceany pełne wody, to może być ona zbyt gorąca lub zbyt zimna, aby umożliwiała przetrwanie jakichkolwiek organizmów.

– Nie ma podobnych planet w naszym Układzie Słonecznym. Ale to właśnie tego typu egzoplanety wykrywamy najczęściej – wyjaśnia współautor badań Subhajit Sarkar z Uniwersytetu w Cardiff.

Ile wody "wypija" sztuczna inteligencja? To olbrzymie ilości

Ile wody "wypija" sztuczna inteligencja? To olbrzymie ilości

Charakteryzowanie atmosfer egzoplanet – czyli identyfikacja występujących w nich substancji i warunków fizycznych – to dynamicznie rozwijający się obszar astronomii. Gdy odległa planeta okrąża swoją gwiazdę macierzystą, to przysłania na jakiś czas jej blask. Podczas podobnych tranzytów niewielka część światła emitowanego przez gwiazdę przechodzi przez atmosferę egzoplanety. Pozostawia to ślady, które wychwytują teleskopy i które potem analizują naukowcy.