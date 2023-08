Planeta traci atmosferę? Pobliska egzoplaneta przechodzi przemianę

Astronomowie z Uniwersytetu w Chicago i innych krajów wykorzystali zlokalizowany na Hawajach teleskop Keck do obserwacji znajdującej się w odległości zaledwie 73 lat świetlnych egzoplanety o nazwie TOI-2134b. Według badania z atmosfery planety o klasie mini-Neptuna ulatniają się duże ilości helu, który rozprasza się w przestrzeni kosmicznej. Uczeni stwierdzają, że masowy wyciek gazu z atmosfery planetarnej ma ogromny wpływ na właściwości ciała niebieskiego.

Obserwacje wskazują, że ucieczka gazów atmosferycznych w kosmos nie jest aż tak rzadkim zjawiskiem. Kilka innych pobliskich egzoplanet zdaje się zachowywać podobnie, a są to zarówno inne mini-Neptuny, jak i tak zwane gorące Jowisze , podobny proces może też zachodzić na skalistych super-Ziemiach .

Uwalniane gazu z atmosfery przez gorące Jowisze zasadniczo nie wpływa znacząco na zachodzące na nich procesy, gdyż tracą one zaledwie bardzo niewielki ułamek swojej masy. Gorzej jest jeśli mowa o mniej masywnych planetach, a do takich właśnie zalicza się TOI-2134b. Wygląda na to, że z atmosfery planety uciekła już większość zawartego w niej wcześniej helu.