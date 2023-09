Łowca z Fujian. Naukowcy nie wiedzą, czym dokładnie jest

Ten długonogi ptak wielkości bażanta żył na Ziemi ok. 150 mln lat temu. Badacze nie są do końca pewni, jaki sposób życia prowadziło zwierzę. Możliwe, że był to gatunek brodzący w wodzie jak czapla. Niewykluczone jednak, że mógł też być zwierzęciem biegającym, podobnym do strusia.