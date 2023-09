Ile wody "wypija" sztuczna inteligencja? To olbrzymie ilości

Choć generatywna sztuczna inteligencja istniała jeszcze zanim ChatGPT pojawił się na rynku, to opracowane przez inżynierów OpenAI narzędzie bez wątpienia przyczyniło się do popularyzacji tej technologii. W krótkim czasie zyskało bardzo dużą popularność i realnie wpłynęło na to, jak dziś wygląda nauka, pozyskiwanie informacji czy nawet tworzenie tekstów różnego rodzaju.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego obliczyli, że ChatGPT potrzebuje mniej więcej szklanki wody, by udzielić odpowiedzi na maks. 25 zapytań. Innymi słowy – 100 pytań generuje zapotrzebowanie na 1 l wody, która wykorzystywana jest przede wszystkim do chłodzenia centrów obliczeniowych. To może wydawać się niewiele, ale po przemnożeniu tej wartości przez rzeczywistą liczbę zapytań, robi się naprawdę sporo. A dodajmy, że ChatGPT przetwarza od 10 mln do 1 mld zapytań dziennie (w zależności od źródła wyliczeń).