Podstępne larwy. Żyją incognito wśród termitów i korzystają z ich zasobów

Oszustwo w świecie zwierząt to normalna sprawa. Niektóre gatunki są ekspertami w dezorientacji drapieżników, inne swoim wyglądem próbują upodobnić się na przykład do gałązki, jak patyczak, czy do niebezpiecznych stworzeń, których nie warto atakować. Do gatunków wykorzystujących podstęp hiszpańscy badacze dodali muchy z rodziny plujkowatych, których larwy oszukują termity, by dostać się do ich kopca i zgromadzonych tam zasobów.