Radioaktywny pył znad Sahary. To ślad z czasów Zimnej Wojny

Naukowcy ustalili, że poziom radioaktywności w pyłach jest znacznie poniżej norm uznawanych za niebezpieczne dla zdrowia - stanowi mniej niż dwie setne dopuszczalnego progu. To jednak przypomnienie, jak długo skutki opadu promieniotwórczego mogą utrzymywać się w środowisku.

Chmury pyłu saharyjskiego regularnie przemieszczają się nad Europą, a rejon Reggane w Algierii jest jednym z głównych ich źródeł. To właśnie tam Francja przeprowadziła cztery testy broni nuklearnej w latach 60., co skłoniło naukowców do dokładniejszej analizy tego obszaru, wyjaśnia serwis Science Alert.