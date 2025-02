Choć tamtejsze równiny w porze deszczowej są zalewane na kilka miesięcy w roku i nie zachęcają do stałego osadnictwa, badacze odkryli wiele śladów działalności człowieka sprzed hiszpańskiej kolonizacji, która miała miejsce w pierwszej połowie XVI wieku. Poza wspomnianymi kopcami, które okazały się być zerodowanymi kikutami piramid, ślady te obejmowały głównie groble i kanały.

Badacze zauważyli, że te zmiany w krajobrazie spowodowały przekształcenie nieustannie zalewanych tropikalnych sawann w wysoce produktywne pola uprawne, co, według zespołu, doprowadziło do rewolucji neolitycznej w Amazonii, rozumianej jako proces zmierzający w kierunku gospodarki opartej na produkcji zboża.

Po raz pierwszy w Polsce fotopułapka uchwyciła rzadkie czarne wilki. To rodzeństwo

Jak przyznali badacze, region ten jest tropikalną nizinną sawanną charakteryzującą się intensywnymi porami deszczowymi i związanymi z tym powodziami, a także bardzo suchymi porami roku. Podkreślili również, że zidentyfikowana infrastruktura rolnicza jest unikalna i pozwalała na co najmniej dwa zbiory kukurydzy rocznie, zapewniając stabilne zaopatrzenie w żywność przez cały rok. A to było niezbędne do utrzymania stosunkowo dużej populacji.