Rozpaczliwe wołanie o pomoc. Rosja szuka wsparcia

Wspomniany T-72, który może znajdować się na liście sprzętu wysyłanego w ostatnim czasie z Białorusi do Rosji (w świetle ostatniego przenoszenia tych pojazdów na granicę z Ukrainą ), to maszyna, której produkcję seryjną rozpoczęto w 1973 r. i przez lata doczekała się licznych modernizacji, spośród których na największą uwagę zasługuje T-72B3 z nowym celownikiem Sosna-U i ulepszonym opancerzeniem reaktywnym. Obecność armaty 2A46M kal. 125 mm z karabinami maszynowymi PKT kal. 7,62 mm i 12,7 mm sprawia, że T-72 jest czołgiem, który w porównaniu ze starszymi maszynami produkcji radzieckiej może zagrozić przeciwnikom na froncie.

W arsenale Białorusi znajdują się też radzieckie bojowe wozy piechoty BMP-2, popularne zresztą w armii Federacji Rosyjskiej. To sprzęt, który służy głównie do transportowania żołnierzy – mieści bowiem 10-osobową załogę. Pochodzi jednak z lat 60. ubiegłego wieku, zatem jego zdolności ofensywne i defensywne nie odpowiadają dzisiejszym standardom. Stalowy pancerz, jednostka napędowa UTD20S1, która rozpędza wóz do 65 km/h i działko automatyczne 2A42 kal. 30 mm to połączenie, które na froncie nie jest gwarantem bezpieczeństwa.