Dziwna taktyka Rosjan. Nawet Ukraińcy nie są pewni, o co chodzi

Jest to broń, która z uwagi na deklarowaną przez konstruktorów specyfikację bywa porównywana do rosyjskich Iskanderów. W teorii ma zapewniać nawet nieco większy zasięg dochodzący do 650 km. Są to pociski balistyczne zasilane na paliwo stałe. Każdy z nich mierzy ok. 9 m długości i waży ok. 3400 kg.