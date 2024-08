Sojusznik Rosji w gotowości. W grze setki rakiet

Ok, rozumiem

Iran przygotowuje się do dostarczenia Rosji setek rakiet balistycznych o zasięgu 120 km – podaje Reuters, powołując się na anonimowe źródła europejskiego wywiadu. Rosyjscy żołnierze mają obecnie przebywać w kraju sojusznika, gdzie są szkoleni z obsługi systemu rakiet Fath-360.

W ostatnim czasie zacieśniają się stosunki między Moskwą a Teheranem. Jeszcze niedawno sekretarz rosyjskiej rady bezpieczeństwa Siergiej Szojgu odwiedził Iran, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Masudem Pezeszkianem, a tematem rozmów było "rozszerzenie dwustronnego partnerstwa na rzecz światowego bezpieczeństwa i pokoju". Zachodni analitycy zwracali wówczas uwagę, że Teheran poszukiwał w ten sposób kompleksów obrony powietrznej S-400 w Federacji Rosyjskiej. Moskiewskie władze miały pozytywnie rozpatrzyć prośbę o pomoc z Teheranu.

Setki rakiet z Iranu do Rosji

Sojusz Rosji z Iranem najwidoczniej postępuje, bowiem źródła w europejskim wywiadzie wojskowym, na które powołuje się Reuters, ale które chcą pozostać anonimowe, donoszą, że Teheran przygotowuje się do wysyłki setek rakiet balistycznych do Rosji. "Spodziewana jest rychła dostawa setek pocisków kierowanych satelitarnie do Rosji na potrzeby wojny w Ukrainie" – czytamy.

Przedstawiciele rosyjskiego ministerstwa mieli w grudniu podpisać w Teheranie umowę na Fath-360 i inny system rakiet balistycznych zbudowany przez irańskie przedsiębiorstwo Ababil. Teraz natomiast Iran przygotowuje się do wysyłki broni, choć konkretna liczba rakiet jest nieznana.

Mówi się o "setkach" egzemplarzy. Ponadto dziesiątki rosyjskich żołnierzy ma obecnie przebywać w Iranie, gdzie prowadzone są szkolenia, które przygotują armię do obsługi systemów. Stany Zjednoczone odmówiły potwierdzenia informacji o możliwych dostawach rakiet z Iranu do Rosji, natomiast sojusznicy z NATO są "gotowi na szybką i ostrą reakcję, jeśli Iran dokona takiego transferu".

Pocisk balistyczny Fath-360

Wspomniany Fath-360 (określany również jako BM-120) to produkowany w Iranie taktyczny pocisk balistyczny krótkiego zasięgu, którego opracowanie ogłoszono w 2022 r. Jest to więc stosunkowo nowa broń. Wiadomo jednak, że Fath-360 to pocisk z rodziny Fateh, a jego waga i wymiary pozwalają umieścić kilka pocisków w wyrzutni na jednej ciężarówce.

Masa całkowita irańskiego pocisku, który może trafić do Rosji, to niespełna 790 kg. Na samą głowicę bojową przypada natomiast 150 kg. Całkowita długość Fath-360 to z kolei niemal 5,2 m, zaś średnica sięga prawie 40 cm. Efektywny zasięg rażenia określa się w przypadku tej amunicji na 120 km, zaś prędkość po wystrzeleniu ma sięgać 3 Ma, czyli ponad 3600 km/h, a przy uderzeniu 4 Ma (prawie 5000 km/h).

Za naprowadzanie na cel odpowiada w Fath-360 połączenie nawigacji bezwładnościowej z satelitarną. Taki kompleks gwarantuje dokładność na poziomie mniej niż 30 m.

