Rosja straszy nim od dawna. Projekt nadal stoi w miejscu

Jak teraz podają sami Rosjanie, Ochotnik nadal ma przed sobą długą drogę, aby trafić do seryjnej produkcji i ruszyć do jakichkolwiek walk. Władimir Artiakow, zastępca dyrektora generalnego rosyjskiego holdingu obronnego Rostec, poinformował w poniedziałek 12 sierpnia, że ciężki dron szturmowy S-70 nadal znajduje się na etapie wczesnych testów . Artiakow dodaje, że uczestniczy w tym kilka prototypów bezzałogowca i nie wiadomo dokładnie, jak długo maszyny będą testowane.

Defense Romania przypomina, że pierwsze informacje o rozpoczęciu przygotowań do produkcji S-70 Ochotnik Rosjanie przekazywali jeszcze pod koniec listopada 2023 r. Dwa miesiące później informowali, że produkcja ruszy za kilka miesięcy. Jak przekazuje teraz Artiakow, przygotowania do rozpoczęcia produkcji wciąż trwają i równolegle z nimi prowadzone są testy. Wobec tego nie wiadomo, kiedy z linii produkcyjnych zjadą pierwsze bezzałogowce, choć Rosjanie przekonują, że "projekt przebiega zgodnie z planem" .

Choć S-70 Ochotnik to projekt wciąż rozwijany, znane są już jego podstawowe parametry. Bezzałogowiec będzie wykonany w układzie latającego skrzydła o charakterystyce stealth , czyli obniżonej wykrywalności. Za trudniejsze wykrywanie będzie też odpowiadać prędkość maksymalna, która ma wynosić w przypadku tej konstrukcji 1400 km/h, natomiast przelotowa ok. 900 km/h. Ponadto pułap operacyjny tego sprzętu wyniesie ok. 10,5 km.

W kontekście możliwości ofensywnych, które zaoferuje Ochotnik, najprawdopodobniej będzie to arsenał znany z myśliwców Su-57. Maksymalna waga uzbrojenia S-70 ma wynosić ok. 3 t. Oznacza to, że na pokładzie maszyny będą mogły znaleźć się pociski Ch-58 lub Ch-38, ale też bomby z rodziny KAB. Dziennikarz Wirtualnej Polski Mateusz Tomczak wyjaśniał wcześniej, że nie można wykluczyć, iż Ochotnik będzie przystosowany do przenoszenia pocisków Ch-35 przeznaczonych do atakowania celów nawodnych.