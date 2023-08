Ukraińcy mają nową broń. Może przysporzyć sporo problemów Moskwie

Ukraina zaczęła wykorzystywać nowy typ precyzyjnie kierowanych pocisków rakietowych, o czym donosi serwis Defence Express. Jak zaznacza, możliwości tej "broni dalekiego zasięgu są bardzo obiecujące, a co ważniejsze, nie ma ograniczeń co do sposobu jej użycia". Ukraińcy mieli już użyć pocisków do zniszczenia wyrzutni rosyjskiego systemu rakietowego S-400. Przedstawiamy, co wiadomo o ich specyfikacji.