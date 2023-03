W oświadczeniu opublikowanym we wtorek, 21 marca Kreml informował, że ​​ bombowce wykonały "zaplanowany lot" nad Morzem Japońskim i były eskortowane przez myśliwce Su-30SM i Su-35S. Według Rosji został on przeprowadzony w ścisłej zgodności z prawem międzynarodowym i został dokonany nad wodami neutralnymi. Ukraiński serwis Defense Express zwraca jednak uwagę, że ze względu na liczebność rosyjskiej floty Tu-95MS nie można mówić o zbyt dużej regularności. Ostatni raz tego typu bombowce były widziane w regionie 14 grudnia, a wcześniej 1 grudnia 2022 r.

Do dzisiaj państwa nie podpisały żadnego formalnego układu pokojowego, a w zależności od nastrojów politycznych, napięcia wokół Kurylów zmieniają swoją intensywność. W ostatnim czasie relacje tych państw nie należą do najlepszych. Ma to związek ze wsparciem, jakie Japonia udziela Ukrainie. Jego wyrazem są nie tylko dostawy sprzętu ochronnego czy dronów , ale też wizyta Fumio Kishidy w Kijowie w celu okazania solidarności z Wołodymyrem Zełenskim.

Bombowce Tu-95MS, w kodzie NATO: Bear-H (stąd też często nazywa się je Niedźwiedziami) to strategiczne bombowce dalekiego zasięgu, opracowane przez JSC Tupolev Design Bureau. Są zmodernizowaną wersją bombowców Tu-95, które weszły do służby w 1956 r. Ulepszona wersja, również bazująca na płatowcu samolotu patrolowego Tu-142, ma 49,6 m długości i 13,3 m wysokości, a rozpiętość jej skrzydeł to ok. 50 m. Maksymalna masa startowa tych maszyn to 185 ton, a ładowność aż 20 ton. Mogą poruszać się z prędkością sięgającą 830 km/h, a ich zasięg szacuje się na 10 500 km. Tu-95MS dostosowany jest do tankowania w locie.