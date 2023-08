Rosjanie w strachu. Uciekają na koło podbiegunowe

Teraz – aby ochronić pozostałe bombowce dalekiego zasięgu przed kolejnymi atakami – Moskwa postanowiła przemieścić maszyny z bazy znajdującej się ok. 650 km na północ od granicy z Ukrainą – do mieszczącej się 150 km od granicy z Finlandią bazy Olenya. Ruchy Rosjan związane z przemieszczeniem Tu-22M3 zaobserwowała Olga Honcharenko, obserwatorka radiowa HF.

Znajdująca się w odległości ok. 2 tys. km w linii prostej od Ukrainy baza wojskowa Olenya stanowi bezpieczne miejsce, w którym Rosjanie mogą przechowywać swoje bombowce strategiczne.

Jak przypomina portal Defense Romania, Moskwa wykorzystała Półwysep Kolski do zabezpieczenia ponad 10 bombowców Tu-160 i Tu-95MS już w zeszłym roku. Wówczas był to efekt uderzenia bezzałogowcami w bazę wojskową Engels w obwodzie saratowskim.

The Barents Observer zauważa, że dziś lotnisko na kole podbiegunowym odgrywa kluczową rolę w trakcie prowadzenia wojny z Ukrainą . Właśnie z Oleny startują bombowce, których zadaniem jest przenoszenie pocisków manewrujących skierowanych przeciwko Ukrainie. Ponadto z tych samych regionów ma pochodzić tysiące żołnierzy, którzy walczą we wschodniej części Ukrainy.

Rosjanie nie mówią, ile obecnie posiadają jednostek Tu-22M3 w armii. Powszechnie uznaje się jednak, że jest to ok. 40-50 maszyn. Płatowce powstały jeszcze w czasach zimnej wojny i stanowią modernizację Tu-22M. Ta śmiercionośna broń została stworzona, by bez trudu prowadzić ataki międzykontynentalne i razić cele w Stanach Zjednoczonych.