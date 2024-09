Rosyjskie drony nad Rumunią. Oto dlaczego nie zostały zestrzelone

Jak podaje portal Defense Express , rosyjskie drony zmusiły Bukareszt do poderwania dyżurnej pary samolotów F-16 z 86. bazy lotniczej, ale obce obiekty, które naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii, zdołały ją opuścić, zanim samoloty doleciały na miejsce.

Jest to klasyczna taktyka Rosjan, która polega na tym, aby drony bądź pociski manewrujące atakowały cele w Ukrainie nadlatując z kierunku państw przyjaznych obrońcom. Wymusza to na Ukraińcach konieczność utrzymania na tych odcinkach systemów obrony przeciwlotniczej, które inaczej mogłyby zostać rozstawione w bardziej kluczowych regionach, takich jak obwód doniecki.

Jak pisał to dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik, samolot nawet widząc cel na radarze musi go wizualnie zidentyfikować. Tymczasem radarze nie można jednoznacznie stwierdzić, czy np. podejrzewany dron nie będzie śmigłowcem. Ponadto w przypadku granicy mogła to też być maszyna ukraińska.