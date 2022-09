Rosyjski żołnierz ze zdobyczną bronią z Polski. Jest to broń typu PDW

Broń klasy PDW (Personal Defense Weapon) jest swego rodzaju hybrydą, mającą zapewnić większą siłę ognia np. pistoletu maszynowego w kompaktowej formie zbliżonej do pistoletu. PM-63 RAK mieści się w kaburze udowej niczym większy pistolet, a zapewnia prowadzenie ognia ciągłego, więc wybór PM-63 RAK jako broni bocznej przez strzelca wyborowego nie dziwi.

PM-63 RAK jest dziełem Piotra Wilniewczyca będącego jednym z twórców słynnego pistoletu VIS wz. 35 . Konstruktor pracował nad PM-63 RAK aż do śmierci 23 grudnia 1960 roku wywołanej nowotworem, a pracę dokończyli Marian Wakalski, Grzegorz Czubak i Tadeusz Bednarski będący częścią jego zespołu projektowego.

Był w Wietnamie, trafił do Ukrainy. Karabin M14 był zmorą żołnierzy USA

PM-63 RAK to konstrukcja działająca na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, który jest jednak konstrukcją teleskopową. Ta dzięki przeniesieniu części masy zamka do przodu jak w przypadku np. słynnego UZI lub będącego inspiracją czechosłowackiego vz 23/25 (część zamka np. otacza lufę) sprawia zamek mający tę samą masę, co w klasycznych konstrukcjach jest krótszy.