Rosyjscy snajperzy z nową bronią. Są to konstrukcje w amerykańskim kalibrze

Jest to już kolejny przykład zacofania Rosji w dziedzinie amunicji do karabinów snajperskich w stosunku do Zachodu. O karabinach z rodziny TSVL-8 od prywatnej firmy Lobaev Arms już pisaliśmy, ale tym razem pojawiły się okazy SVLK-20 Sumrak zasilane nabojem .375CT Cheyenne Tactical.

Są to wartości znacznie przewyższające to co oferuje .338 Lapua Magnum (8,6x70 mm) i stosunkowo niewiele stąd brakuje do osiągów .50 BMG (12,7x99 mm NATO). Z tego względu kaliber zdobywa popularność wśród strzelców długodystansowych i myśliwych, a jego zasięg skuteczny przekracza 3 km.