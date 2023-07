Przełom w sprawie F-16 dla Ukrainy. Zapadły kluczowe decyzje

O rodzącej się koalicji mającej zapewnić wsparcie Ukrainy myśliwcami F-16 informowaliśmy już w maju . Finalnie w jej składzie znalazło się 11 krajów - Belgia, Dania, Holandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Polska. W Wilnie do rozmów zasiedli ministrowie obrony. Zgodnie stwierdzili, że dalsze wsparcie kraju walczącego z Rosją jest niezbędne, a myśliwce F-16 mogą mieć ogromne znacznie dla przebiegu wojny.

- Chciałbym podziękować Danii i Holandii za uruchomienie i koordynację tej jakże ważnej inicjatywy. To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów - powiedział po spotkaniu w Wilnie Mariusz Błaszczak.